الشرطة الألمانية تعلن إصابة حوالي 70 من أفرادها خلال عملية إخلاء قرية لوتسيرات للتعدين

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد، أن أكثر من 70 فردا لديها أصيبوا خلال عملية إخلاء قرية لوتسيرات للتعدين التي بدأت يوم الأربعاء الماضي.



وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الأحد إن أغلب الإصابات حدثت أمس السبت خلال احتجاجات نشطاء حماية المناخ المعارضين لاستخدام الفحم، لافتا إلى أن الإصابات نتجت جزئيا عن عنف المتظاهرين.



وأضاف المتحدث أن هناك إصابات بين المتظاهرين أيضا، ولكنه أشار إلى أنه ليس معروفا عددهم.



ووجهت متحدثة باسم مجموعة الناشطين التي تحمل اسم "تحيا لوتسيرات" اتهامات خطيرة للشرطة، وقالت اليوم إنه كان هناك "مستوى لا يُصدق من العنف الشرطي" خلال المظاهرة أمس، موضحة أنه تم نقل أحد الأشخاص من صفوف المتظاهرين إلى المستشفى في حالة خطيرة. ووصفت إجراءات الإخلاء بأنها قاسية، وقالت: "إنها معجزة أنه لم يكن هناك قتلى هنا".



من جانبها، ترفض الشرطة هذا الاتهام وتؤكد أنها تتخذ أعلى درجات الحذر في إجراءاتها.



وبدأت الشرطة الألمانية عملية إجلاء الموقع من النشطاء يوم الأربعاء الماضي من خلال دوريات منتظمة.



وغادر سكان القرية الموقع منذ فترة طويلة، ولكن نشطاء المناخ احتلوه بعد ذلك احتجاجا على استخدام طاقة الفحم في ألمانيا.



وتظاهر أمس السبت عدة آلاف من الأشخاص في حي كاينبرج بمدينة إركلينتس ضد إخلاء لوتسيرات وهدمها.