أياكس يتعادل مع تفينتي أنشخيدة في الدوري الهولندي

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تعادل فريق أياكس مع ضيفه تفينتي أنشخيدة سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة السادسة عشرة من الدوري الهولندي، والتي شهدت أيضا فوز سبارتا روتردام على إكسيلسيور 1 / صفر.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وشهدت المباراة طرد ديفين رينش لاعب أياكس في الدقيقة 35. ورفع أياكس رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، كما رفع تفينتي أنشخيدة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، فاز سبارتا روتردام على إكسيلسيور بهدف نظيف سجله جوشوا كيتولانو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع سبارتا روتردام رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد إكسيلسيور عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.