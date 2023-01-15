غياب 128 طالبا عن أداء امتحان الصف الثاني الثانوي في كفر الشيخ

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تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال الامتحانات بمدرسة الزهور الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ.

وتابع "عبد الله"، أداء طلاب الصف الأول لامتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، والصف الثاني الإعدادي، امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية.

كما تفقد وكيل الوزارة، أعمال الامتحان بمدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ.

فيما أدى 24294 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية، وتغيب عن أداء الامتحان 128 طالبًا وطالبة.

كما تابع أعمال الامتحانات لسنوات النقل بمراحل التعليم المختلفة من غرفة العمليات بالمديرية، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ولم تتلق غرفة العمليات أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب.