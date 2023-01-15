 ميدو يكشف رسالة كلاتنبرج للحكام بعد مباراة الإسماعيلي والمقاولون - بوابة الشروق
الأحد 15 يناير 2023 4:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

ميدو يكشف رسالة كلاتنبرج للحكام بعد مباراة الإسماعيلي والمقاولون

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 3:39 ص | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 3:39 ص

فجّر أحمد حسام ميدو مدرب نادي الإسماعيلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تفاصيل حديث الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحتد المصري لكرة القدم، مع الحكام بعد ختام الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري.

وقال «ميدو» في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا»، المذاع على قناة «المحور»: «معلوماتي إن كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام قال للحكام في اجتماع عبر زووم إن الأخطاء اللي حصلت في ماتش الإسماعيلي والمقاولين جريمة كروية» .

وأضاف: «صرفنا ملايين على تقنية الفيديو عشان نطور منظومة التحكيم ودي مسئولية اتحاد الكرة».

واختتم حديثه قائلًا: «وزير الشباب والرياضة مش بينام لمساعدة الأندية الجماهيرية ويجب على اتحاد الكرة تطوير منظومة التحكيم».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك