مدرب صن داونز: حارس الكاميرون لا يحترم منتخب بلاده!

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وجه مانكوبا مانجيتي المدرب المساعد بفريق صن داونز الجنوب أفريقي، انتقادات لاذعة لأندريه أونانا حارس مرمى الكاميرون، بسبب تأخر انضمامه لمنتخب بلاده قادما من فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واضطر أونانا للذهاب إلى كوت ديفوار التي تستضيف نهائيات كأس الأمم الأفريقية على متن طائرة خاصة، وأن يصل قبل ساعات قليلة من مباراة الأسود الافتتاحية في مشوار البطولة ضد غينيا، بسبب خوضه مباراة مع فريقه ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي والتي حسمها التعادل الإيجابي 2-2.

وقال مانجيتي في تصريحات نقلها موقع "آي ديسكي تايمز" الجنوب أفريقي: "أعتقد أن الأمر يرجع إلى ما يتفق عليه اللاعبون مع الاتحاد المحلي".

وأضاف: "لأن أي لاعب يحترم منتخب بلده فهو يحترم زملائه أيضا ويحترم الجميع، وهو أمر يتوجب على الاتحاد المحلي فرضه".

وتابع: "لا أفهم معنى أن يطلب لاعب من اتحاد بلاده منحه فرصة أخرى للمشاركة مع فريقه ثم الانضمام للمنتخب، هذا بالنسبة لي مؤشر على عدم الاحترام للمجموعة".

واستطرد قائلا: "جميع عناصر المنتخب تتجمع في مواعيد محددة، وأنت كلاعب يجب عليك أن تحترم ذلك".

وواصل مدرب صن داونز: "لقد قام لاعبونا بأشياء مماثلة من قبل، ولكن اتحاد بلادنا ومنتخبنا يجب أن يحظوا بالاحترام، مثلما يكن اللاعبون الاحترام لأنديتهم الأوروبية ويقدرون أموالهم التي يحصلون عليها منهم".