مكتبة الإسكندرية تفتتح منفذا جديدا لبيع الهدايا التذكارية

افتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الاثنين، منفذا جديدا لبيع الهدايا التذكارية بمكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور كل من محمد عقل رئيس القطاع المالي والإداري والدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي، واللواء خالد سعيد رئيس قطاع الأمن، والدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي، ودينا يوسف رئيس قطاع المكتبات، والمهندس هشام مرتضى رئيس القطاع الهندسي، ولفيف من مديري إدارات وقيادات المكتبة.

وقال زايد إن افتتاح هذا المنفذ يأتي في إطار استراتيجية المكتبة للتنمية المستدامة وتعزيز الاستفادة من الأعمال الفنية والمستنسخات الأثرية بما يلبي الاحتياجات السياحية والاقتصادية ذات المردود الإيجابي والثقافي الفريد وترسيخ الهوية المصرية.

وأضاف عقل أن المكتبة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات، بالإضافة إلى تنمية الموارد المادية، وقد تم مراعاة إقامة المنفذ عند ممر الخروج بالمكتبة، ليكون محط التقاء جميع الزائرين بعد الانتهاء من جولتهم، مشيرًا إلى أن توقيتات عمل المنفذ ستكون خلال ساعات عمل المكتبة.

وأكد سليمان أن منفذ بيع الهدايا التذكارية -وهو المنفذ السادس لبيع إصدارات وهدايا المكتبة- يعد من أهم منافذ البيع كونه متخصصاً في بيع الهدايا التذكارية الخاصة بمكتبة الإسكندرية وبعض المستنسخات من الأعمال الفنية للحضارات القديمة الفرعونية والرومانية وغيرها.