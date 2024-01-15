واشنطن: نبحث مع إسرائيل تنفيذ هجمات أقل كثافة على غزة

كشف منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات بالبيت الأبيض، جون كيربي، عن مباحثات مع مسئولين إسرائيليين لتنفيذ "هجمات أقل كثافة" على قطاع غزة.

وقال كيربي، خلال تصريحات عبر قناة "سي بي سي" الأمريكية، اليوم الاثنين، إن التوقيت مناسب الآن للانتقال إلى مرحلة الهجمات الأقل كثافة في غزة، مشيراً إلى إجراء المسئولين الأمريكيين مباحثات مع نظرائهم الإسرائيليين لتنفيذ "هجمات أقل كثافة" على القطاع.

من جانب آخر، قال كيربي إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة للوصول إلى اثنين من قوات البحرية الأمريكية بخليج عدن، فُقدا خلال عملية بحث عن أسلحة إيرانية مشتبه في توجهها إلى مسلحين في اليمن، وفقاً لما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مسئولين أمريكيين قالوا، أمس الأحد، إن الحادثة وقعت، يوم الخميس الماضي، في خليج عدن، دون الحديث عن وضع البحارة، وما إذا تم العثور على أي أسلحة إيرانية الصنع.

ويستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات بدون طيار سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، في إطار التضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ السابع من أكتوبر.