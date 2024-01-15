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إسماعيل يوسف: ما حدث في مباراة مصر وموزمبيق جرس إنذار

الشروق
نشر في: الإثنين 15 يناير 2024 - 10:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 10:38 ص

أكد إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك السابق أن بداية منتخب مصر في بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار، كانت جرس إنذار.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية: "بداية منتخب مصر في بطولة كأس إفريقيا صدمت الجماهير، وكان يجب أن نستغل بدايتنا الجيدة في المباراة، لكننا لم نفعل ذلك".

وأضاف: "مستوى منتخب مصر تراجع في المباراة، والبداية في البطولة غير مقنعة، وهذا جرس إنذار، اليوم درس قاسي للغاية للمدرب واللاعبين".

وأتم إسماعيل يوسف تصريحاته قائلًا: "كان يجب أن نحترم منتخب موزمبيق، وأن نحسم المباراة مبكرًا بعد التقدم في النتيجة خلال أول الخمس دقائق الأولى".


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