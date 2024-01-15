تغلق وزارة التضامن الاجتماعى، باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية، غدا الثلاثاء، لأعضاء الجمعيات الراغبين فى الإشراف أو ممثلى الجهة الإدارية، إيذانًا ببدء الاختبارات لاختيار المشرفين.

وقال مصدر بالوزارة، لـ«الشروق»، إنه فور إعلان نتائج المرشحين للإشراف هذا العام، سيتم عقد برامج تدريبية وتأهيلية للمشرفين من خلال ورش عمل ستشمل جميع المراحل التى يمر بها المشرف والمهام التى يقوم بها منذ اختياره حتى عودة الحجاج.

وأوضح المصدر أن المتقدمين للإشراف سيخضعوا لاختبارات تحريرية «أونلاين» من خلال الحاسب الآلى بأحد المراكز المجهزة التى تحددها اللجنة التنفيذية للمؤسسة، ويشترط حصول المشرف على حد أدنى 65%، ويتم إظهار وإعلان نتيجة الاختبار على شاشة الكمبيوتر للمتقدم فور انتهاء الاختبار.

وأوضح المصدر، أنه يحق للمشرف الذى لم يجتاز الاختبارات التحريرية التقدم بتظلم لإدارة المؤسسة للاطلاع على نتيجة درجاته التى حصل عليها ويقدم باليد لإدارة المؤسسة خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الاختبار مقابل سداد مصروفات قدرها ألف جنيه، ويجب البت فى الطلب وإطلاعه على الدرجات من خلال المؤسسة فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

وشدد على أن عدم حضور المشرف المرشح للاختبارات فى الموعد والمكان الذى تحدده المؤسسة عبر الموقع الإلكترونى للمؤسسة يعد بمثابة اعتذار منه عن طلب الإشراف المقدم، فضلا عن أنه لا قبول لأى طلبات إشراف أو ترشيح خارج تلك المنظومة ووفقا للإجراءات والمواعيد المحددة بالتعليمات.

وأوضح المصدر، أن البعثة الإشرافية لكل محافظة يتم تشكيلها من ممثلى الجمعيات والجهة الإدارية، ويجب أن تشكل البعثة ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات بنسبة لا تقل عن 60% ولا تزيد عن 70%، والمشرفين الجدد بنسبة لا تقل عن 30% ولا تزيد عن 40%، والأفضلية للأصغر سنا وفقا لنتيجة الاختبارات.

فى سياق آخر، تواصل الوزارة تلقى طلبات الترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2024، حتى الخميس المقبل، فيما تبدأ اللجان المحلية المشكلة على مستوى المديريات بالمحافظات فحص الطلبات المقدمة فور غلق باب التقديم، ووفق الضوابط والمعايير المقررة.

وأشار بيان للوزارة، إلى أن شروط الاختيار تضمنت ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية، وبحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.