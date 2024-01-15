تقرير عالمي يقارن بين هجمات حماس وحزب الله ضد إسرائيل لناحية الكثافة والنوعية والتأثير

بلغ عدد صافرات الإنذار التي أطلقت خلال أسبوع بسبب هجمات حزب الله على إسرائيل 309 مقابل 82 مرة بسبب هجمات حماس وتبين أن أسلحة حزب الله أكثر تنوعا، وأدق في إصابة الأهداف.

ونشر موقع غلوبوس تقريرا يتضمن مقارنة بين هجمات حماس وحزب الله ضد إسرائيل من حيث الكثافة والنوعية والتأثير.

وذكر الموقع أن حماس تطلق قذائف أكثرمن حزب الله، لكن الفرق في تفعيل صافرات الإنذار لصالح حزب الله يرجع لاستخدام الحزب طائرات مسيرة بشكل واسع. ذلك لأن الصواريخ تتخذ مسارا محددا يسمح بتوقع الهدف وبناء عليه تفعيل الصافرات في منطقة محددة، في حين ان المسيرات التي يطلقها حزب الله لا تسمح بتحديد الهدف ولذلك يتم تفعيل عدد كبير من صافرات الإنذار.



ومن بين مجمل الهجمات التي شنها حزب الله تم تفعيل صافرات الانذار 260 مرة، في مقابل 49 مرة بسبب التعرض لقذائف وصواريخ حماس التي تستهدف بشكل اساسي بلدات غلاف غزة.

وبالحديث عن نوع الأهداف ودقة الإصابة عادة تطلق حماس صواريخ بعيدة المدى موجهة نحو أهداف تقريبية، في المقابل حزب الله يطلق صواريخ وقذائف مضادة للدروع يمكن أن تؤدي لإصابات أدق وتتسبب بدمار أوسع.