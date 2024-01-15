كشف موقع "ميديا بارت" الفرنسي المتخصص في التحقيقات الاستقصائية، أن أبناء وزيرة التعليم الفرنسية الجديدة قد انتقلوا من المدارس الحكومية الفرنسية إلى مدارس خاصة، وذلك بعد أيام من تعيين وزيرة التعليم الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا في حكومة جابريال أتال.

وبعد ما كشفه "ميديابارت"، حاولت الوزيرة تبرير موقفها من خلال تصريحات أثارت انتقادات المعارضة، حيث قالت إنها محبطة من عدد ساعات التدريس التي لم يتم استبدالها خلال غياب المعلمين في المدرسة العامة (الحكومية الفرنسية) في الدائرة السادسة في باريس حيث كان أطفالها.

- مدرسة الأثرياء

من جانبها، ذكرت محطة "فرانس إنفو" الفرنسية، إن أميلي أوديا كاستيرا وزيرة التربية الوطنية المعينة حديثا تعرضت لانتقادات شديدة منذ يوم الجمعة الماضية؛ بسبب نقل أطفالها من مؤسسة تعليمية عامة إلى مدرسة خاصة.

ونشر "ميديابارت"، تحقيقا استقصائيا حول وزيرة التعليم وحقيبة الرياضة وألعاب باريس 2024، قال فيه إن الوزيرة والمحترفة السابقة لاعبة التنس التي دخلت الحكومة عام 2022، قامت بتعليم أطفالها الثلاثة في مدرسة "ستانيسلاس" (الخاصة) التي يطلق عليها مدرسة الأثرياء، بعد أن علمتهم في مدرسة "ليتيرييه" (العامة)، الواقعة في الدائرة السادسة في باريس.

- رد الوزيرة

وردا على تلك الاتهامات، قالت الوزيرة إن ابنها فانسان بدأ مثل والدته في المدرسة العامة مدرسة ليتري، وبعد ذلك أصيبت بالإحباط أنا وزوجي، شاهدنا الكثير من الساعات التي لم يتم استبدالها بشكل جدي".

وأضافت: "لقد سئمنا، مثل مئات الآلاف من العائلات ومنذ ذلك الحين حرصنا باستمرار على ضمان أن أطفالنا ليسوا فقط مدربين جيدًا، ومعايير عالية في إتقان المعرفة الأساسية، ولكنهم يشعرون بالسعادة والرضا، وأن لديهم أصدقاء، وأنهم يشعرون بالأمان والثقة".

- انتقاد النقابات

في المقابل، سارعت المعارضة ونقابات المعلمين، إلى انتقاد هذه التصريحات.

وأعربت نقابات المعلمين وأولياء الأمور عن استيائها.

وسرعان ما أثارت كلمات الوزيرة، صرخة استهجان من جانب الوسط التربوي وممثليه في فرنسا.

وانتقدت صوفي فينيتيتاي الأمينة العامة لاتحاد المدارس في فرنسا، قائلة: "هذه تصريحات استفزازية وفاضحة تظهر بالتأكيد حدود الوزيرة التي حققت، في أول ظهور لها، إنجازًا بتسجيل هدف في مرماها".

وبشكل أقل حدة، قال رئيس اتحاد للمدارس الثانوية في فرنسا، جان ريمي جيرار لصحيفة "لوفيجارو": "على الوزيرة أن تعالج أزمة الجدل التي تخلق هذه الأسابيع والأشهر وحتى السنوات المقبلة. لأنها من الآن فصاعدا، تتحمل مسؤولية أطفال الآخرين".

وبدوره، قال لوران زاميكزكوفسكي المتحدث باسم اتحاد أولياء أمور طلاب التعليم العام: "الآن بعد أن قالت ذلك، فمن مصلحتها إيجاد حل".

- المعارضة اليسارية واليمينية المتطرفة

وبعيدًا عن النقابات، اتخذ الاحتجاج منحى سياسيًا أكثر مع تبادل الاتهامات من جانب المعارضة.

ومن جهتها، قالت زعيمة حزب التجمع الوطني "يمين متطرف" مارين لوبن على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "7 سنوات قضاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السلطة، و7 سنوات لم يفعلوا شيئًا لاستعادة مدارس الجمهورية، وهم يشعرون بالإهانة اليوم من تدهور التعليم العام، كما لو أنهم لم يكونوا مسئولين عنه".

وبدوره، علق رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، على تعليقات الوزير بأنها "مذهلة" على منصة "إكس"، وسخر منها قائلاً: "المدرسة العامة التي أنا الآن وزير لها (في إشارة إلى الوزيرة الفرنسية) لم تكن جيدة بما يكفي لأطفالي ثم قمت بتعليمهم في مدرسة ثانوية خاصة، التي اظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت هناك، أنها بعيدة كل البعد عن القيم الجمهورية (في إشارة إلى تقارير تكشف خروقات واتهامات بالتحرش في المدرسة الخاصة التي انتقل إليها أبناء الوزيرة).