صحة المنيا: علاج 99 ألف مواطن على نفقة الدولة خلال عام 2023

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة لـ99 ألفا و790 مواطناً خلال 2023، بتكلفة بلغت 195 مليونا و966 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولى بالرعاية، مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال العام الماضي، لافتاً إلى أنه تم تقديم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير لـ26 ألفا و158 مريضا، وتقديم خدمات الغسيل الكلوي لـ12 ألفا و982 جلسة، كما تم تقديم خدمات العلاج الخارجي أمراض "الباطنة - الروماتويد - الأمراض المناعية - أمراض القلب والضغط والسكر" لـ70 ألفا و611 حالة.

وأشار إلى حرص فريق إدارة العلاج على نفقة الدولة على متابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.