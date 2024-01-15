محافظ دمياط ترأس اجتماع لجنة استلام مشروع المجزر الآلي والمحجر الصحي

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماع لجنة استلام مشروع المجزر الآلي والمحجر الصحي ومحطة تدوير المخلفات، والتي تضم ممثلين عن الجهات المعنية، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، في بيان لها، اليوم، أن الاجتماع ناقش كل المحاور الخاصة، للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات لاستلام المشروع تمهيدا لافتتاحه وتشغيله، وأشارت إلى أن مشروع المجزر الآلي والمحجر البيطري ومحطة تدوير المخلفات، يعد من أهم المشروعات التي تشهدها محافظة دمياط، ويأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنمية مجال إنتاج اللحوم و مصنعاتها.

وأضافت أن المشروع يقع خارج الكتلة السكنية على مساحة 12 فدانا بشطا، ويتميز موقعه بقربه من ميناءي دمياط وبورسعيد، كما يتضمن محجر بيطري، ومجزرين حكومي وآخر استثماري، ورصيف تنزيل، ومبنى أعلاف، ومحطة معالجة، ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية «كوكر»، وكومبوست، ومنطقة توسعات مستقبلية، وأيضًا منافذ بيع.

وأشارت إلى أن المشروع يحقق عدد من المحاور، أهمها تحقيق التنمية بهذا المجال، وتوفير لحوم حمراء بأسعار مناسبة للحفاظ على صحة المواطنين، علاوة على الحفاظ على البيئة، حيث تم تطبيق كل المعايير والاشتراطات التي تساهم في تحقيق ذلك، أهمها وقوعه خارج الكتلة السكنية، وأيضا منع انتشار الأمراض حيث يتم حجر الماشية لفحصها بالمحجر قبل عملية الذبح.