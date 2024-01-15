تفاصيل جديدة عن فقدان عنصرين من البحرية الأمريكية بالبحر الأحمر

قال مسئولان أمريكيان، إن عنصرين من البحرية الأمريكية مفقودان منذ يوم الخميس الماضي، خلال مشاركتهما في عملية البحث عن شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.

وأضاف المسئولان، اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما حول وصف التقييمات الأولية لدى البحرية الأمريكية، أن الجنديين المفقودين كانا يستعدان للصعود على متن السفينة وسط أمواج البحر الهائجة عندما انزلق أحدهما من على السلم. وعندما رأى البحّار الثاني رفيقه يسقط في الماء، غطس للمساعدة.

وكان الحادث قد وقع يوم الخميس في خليج عدن، بحسب وكالة سبوتنيك.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أفراد عسكريون آخرون صعدوا على متن السفينة بنجاح، أو إذا تم العثور على أي أسلحة إيرانية الصنع.

وقال المسئولان إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في مياه الخليج الدافئة، حيث تشكل الأمواج القوية والإرهاق مصدر قلق أكبر من انخفاض حرارة الجسم، حيث يأمل القادة في العثور على الجنديين على قيد الحياة.

وعندما سئل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، عن العملية ، وصفها بأنها جزء من العمل المستمر للجيش الأمريكي لتعطيل شحنات الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت، فقدان اثنين من أفراد البحرية الأمريكية قبالة سواحل الصومال.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: «تم الإبلاغ عن اختفاء اثنين من أفراد البحرية الأمريكية في البحر أثناء إجرائها عمليات قبالة سواحل الصومال، وعمليات البحث والإنقاذ جارية لتحديد مكان وجود البحارة المفقودين».