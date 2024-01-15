 في حالة نادرة للغاية.. نعجة تلد 6 توائم بتركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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في حالة نادرة للغاية.. نعجة تلد 6 توائم بتركيا

أنقرة (د ب أ)
نشر في: الإثنين 15 يناير 2024 - 12:50 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 12:50 م

وضعت نعجة في ولاية جناق قلعة غربي تركيا، 6 توائم في حالة نادرة الحدوث، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم الاثنين.

وأعرب المزارع حسن باريش، الذي يعيش في قرية "كتشي أغيلي"، في حديثه لـ"الأناضول" عن سعادته الكبيرة في وضع نعجته 6 توائم.

وأضاف باريش /78 عاما/ أن هذه الواقعة تحدث لأول مرة رغم عمله في تربية الأغنام مدة 60 عاما، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للخراف جيدة.

يشار أن الأغنام عادة ما تضع صغيرين أو ثلاثة في كل موسم ولادة، إلا أن وضعها لستة حملان وجميعها في صحة جيدة أمر نادر للغاية.


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