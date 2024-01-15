توقعات بارتفاع أسعار زيت النخيل وسط شح الإمدادات وارتفاع الطلب

من المتوقع أن يرتفع سعر زيت النخيل إلى ما يصل إلى 4200 رينجت ماليزي (نحو 903 دولارات) للطن بحلول نهاية يونيو، وسط شح الإمدادات وارتفاع الطلب من الهند، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن المتداول المخضرم دوراب ميستري.

ومن المتوقع أن يتم تداول الزيت النباتي الأكثر استهلاكا بين 3600 رينجت و 4200 رينجت في النصف الأول من عام 2024 في بورصة المشتقات الماليزية، حسبما قال ميستري، وهو مدير في شركة "جودريج إنترناشونال" في بيانات أعدت لمؤتمر الزيوت النباتية في كراتشي يوم السبت.

وتقارن أحدث توقعات ميستري مع توقعات سابقة لتداول الزيت الاستوائي بين 3700 رينجت و 4500 رينجت، خلال الفترة من ديسمبر إلى يونيو.

وسينخفض إنتاج زيت النخيل في إندونيسيا، أكبر مزارع، بمقدار مليون طن في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ولن يتغير الإنتاج الماليزي، وفقا لبلومبرج.

يشارإلى أن أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل واصلت مطلع الشهر الجاري تراجعها في ظل استمرار المخاوف من انخفاض الطلب في ضوء آفاق المعروض.



كانت شحنات زيت النخيل الماليزي قد تراجعت في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 10% شهريا نتيجة انخفاض الطلب في الصين وأوروبا والشرق الأوسط،بحسب بلومبرج .