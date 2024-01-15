واشنطن: نبحث مع إسرائيل تنفيذ هجمات أقل كثافة على غزة

كشف منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات بالبيت الأبيض جون كيربي، عن مباحثات مع مسئولين إسرائيليين لتنفيذ «هجمات أقل كثافة على قطاع غزة».

وقال في تصريحات متلفزة على قناة CBS، الاثنين، إن التوقيت مناسب الآن للانتقال إلى مرحلة الهجمات الأقل كثافة في غزة.

وأضاف أن المسئولين الأمريكيين يجرون مباحثات مع نظرائهم الإسرائيليين لتنفيذ "هجمات أقل كثافة" على قطاع غزة، وفق وكالة الأناضول.

وعلى صعيد آخر، قال كيربي إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة للوصول إلى اثنين من قوات البحرية الأمريكية بخليج عدن، فُقدا أثناء عملية بحث عن أسلحة إيرانية مشتبه في توجهها إلى مسلحين في اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة «واشنطن بوست» أن مسئولين أمريكيين قالوا الأحد إن جنديين من البحرية فقدا أثناء فشلهما بالصعود على متن سفينة قرب سواحل الصومال الأسبوع الماضي، أثناء بحثهما عن أسلحة إيرانية يشتبه بتوجهها إلى اليمن.

وأوضح المسئولون أن الحادثة وقعت الخميس في خليج عدن، دون الحديث عن وضع البحارة، وما إذا تم العثور على أي أسلحة إيرانية الصنع.