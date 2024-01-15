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بابا الفاتيكان: الاستقالة أمر وارد ولكن ليس الآن

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 يناير 2024 - 3:31 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 3:31 م

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن "الاستقالة أمر وارد، لكن ليس الآن".. مشيرا إلى أن الاستقالة ليست فكرة ولا مصدر قلق ولا رغبة، ولكنها إمكانية مفتوحة لجميع الباباوات".

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، اليوم الاثنين، عن البابا (87 عاما) الذي عانى مؤخرا من التهاب في الشعب الهوائية، في حديثه عبر تقنية الاتصال المرئي مع أحد البرامج الليلة الماضية: "في الوقت الراهن، لا تسيطر الاستقالة على أفكاري، فطالما أشعر برغبة في الخدمة، سأفعل ذلك".. مشيرا إلى أنه إذا تغير الوضع فسيتعين عليه التفكير في ذلك.

وبسؤاله عن حالته الصحية الآن أجاب: "لا أزال على قيد الحياة".

وكان سلفه بندكتوس السادس عشر قد استقال في فبراير من عام 2013 بسبب تقدمه في السن في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بابوية جريجوري الثاني عشر في عام 1415.


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