 ميدو بعد التعادل مع موزمبيق: هناك علامات استفهام كثيرة على أداء منتخب مصر - بوابة الشروق
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ميدو بعد التعادل مع موزمبيق: هناك علامات استفهام كثيرة على أداء منتخب مصر

الشروق
نشر في: الإثنين 15 يناير 2024 - 10:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 10:40 ص

أعرب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب السابق عن استياءه الشديد من تعادل الفراعنة أمام موزمبيق في كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية: "تعادل مصر مع موزمبيق في اللحظات الأخيرة من المباراة".

وأضاف: "منتخب مصر كان من المفترض أن يبعث برسالة أنه في أفضل حالاته، ولكن للأسف هذه الرسالة لم تصل، ليس بسبب النتيجة فقط، لكن هناك علامات استفهام كثيرة، سواء في التشكيل، أو أي رد فعل بعد التأخر في النتيجة، أو تبديلات فيتوريا التي لم تكن مؤثرة".

وتابع: "نشعر بالقلق من بداية منتخب مصر، كنا نتمنى أن تكون بداية أفضل، وأن نبعث برسالة لجميع مدربي كأس إفريقيا، وأن المنتخب مهما بعد، يستطيع أن يرعب أي أحد".


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