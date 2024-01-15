ارتفعت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج بنهاية الربع الثالث من عام 2023 للربع الرابع على التوالي، لتسجل الاستثمارات التراكمية مستوى قياسياً، حيث بلغ صافي الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج خلال الربع الثالث من عام 2023 نحو42ر2 مليار ريال ( 8ر644 دولار)، لتصل الاستثمارات المباشرة التراكمية بنهاية الربع إلى 78ر721 مليار ريال ( 47ر192 مليار دولار)؛ وفقاً لإحصائية أعدها موقع "مباشر" السعودي تستند لبيانات حديثة للبنك المركزي "ساما".

وبلغ صافي الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج خلال ثلاثة الأرباع الأولى من عام 2023 نحو 74ر86 مليار ريال (13ر23 مليار دولار) مقارنة بـ 19ر34 مليار ريال (12ر9 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2022، لتسجل ارتفاعا بنسبة 7ر153% على أساس سنوي.



يذكر أن صافي الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج قد سجلت ارتفاعا خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 3ر490% على أساس سنوي، لتصل إلي 07ر69 مليار ريال (42ر18 مليار دولار) مقارنة بـ 7ر11 مليار ريال (12ر3 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2022.



وبلغ صافي التدفقات في الربع الثاني من عام 2023 نحو 25ر15 مليار ريال (07ر4 مليار دولار).