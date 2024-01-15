فيتنام: نفاد تذاكر الطيران الخاصة ببعض الخطوط الجوية قبل شهر تقريبا من حلول العام القمري

يواجه السكان في فيتنام صعوبة في الحصول على تذاكر الطيران، بعد نفاد التذاكر الخاصة ببعض الخطوط الجوية قبل شهر تقريبا من حلول العام القمري الجديد، في ظل تجاوز الطلب ما هو معروض بالنسبة للعديد من الوجهات، خلال فترة العطلات المرتبطة بحلول العام القمري الجديد (الذي يطلق عليه في فيتنام اسم "تيت").

ونقلت صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية، عن هيئة الطيران المدني الفيتنامية القول، إن شركات الطيران باعت حتى 12 من يناير الجاري، ما يتراوح بين 80 و100% من تذاكر الرحلات التي ستغادر من هو تشي منه سيتي وهانوي، خلال الفترة ما بين 24 من يناير و25 من فبراير المقبل.

فيما تقول فام تي تو، وهي موظفة تعمل وكيلة تذاكر طيران بهانوي، إن الرحلات الجوية ممتلئة تماما بالركاب على العديد من الخطوط بين "هو تشي منه سيتي" والأقاليم في وسط البلاد خلال فترة العطلات.

ويشار إلى أن هناك ست شركات طيران في البلاد، إلا أن خطوط بامبو الجوية وخطوط طيران فيترافيل، قلصتا حجم عملياتهما.

جدير بالذكر أن عطلة أعياد رأس السنة الفيتنامية الجديدة، التي ستحل في العاشر من فبراير المقبل، هي أكبر عطلة وأهم مناسبة للم شمل الأسر في فيتنام.