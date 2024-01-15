ضبط 48 كيلوجراما من الكوكايين مخبأة بين أوراق طباعة في ميناء هامبورج بألمانيا

اعتقلت السلطات الألمانية 11 شخصا يشتبه أنهم من مهربي المخدرات بعد اكتشاف 48 كيلوجراما من الكوكايين داخل حاوية في ميناء هامبورج الألماني.

وقال مكتب تحقيقات الجمارك في هانوفر ومحققون من بريمن اليوم الاثنين، إن المعتقلين أعضاء في مجموعة هربت المخدرات من أمريكا الجنوبية، وأن المشتبه به الرئيسي هو رجل يبلغ من العمر 39 عاما.

وتم ضبط المخدرات، التي تبلغ قيمتها السوقية 4ر2 مليون يورو (6ر2 مليون دولار)، يوم الأربعاء الماضي في حاوية محملة بأوراق طباعة في الميناء.

وعرضت سلطات إنفاذ القانون صورا أظهرت كيف تم إخفاء الكوكايين داخل تجويفات في رزم أوراق الطباعة.