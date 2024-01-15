كيري يعتزم الاستقالة من منصب المبعوث الأمريكي للمناخ

يعتزم جون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ، الاستقالة من منصبه، وذلك بعدما أمضى أكثر من ثلاث سنوات بلا انقطاع في الضغط على الدول من أجل أن تصبح أكثر قوة في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة.

وسوف يكون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والسيناتور عن ولاية ماساتشوستس والمرشح الديمقراطي للرئاسة سابقا، خارج الحكومة الاتحادية في الأسابيع المقبلة، حسبما قالت المصادر ،التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنه لم يصدر إعلان بشأن ذلك .

وأوضح كيري /80 عاما/ أنه لن يتخلى عن معركة المناخ، حتى عندما يترك الحكومة. ومن المتوقع الآن أن يساعد في محاولة إعادة انتخاب جو بايدن حيث يسعى الرئيس إلى جذب الناخبين الشباب المهتمين بالمناخ.

وأشارت بلومبرج إلى أن رحيل كيري قد يمنحه مزيدا من الوقت للضغط من أجل سياسات ومشاريع مواتية، بما في ذلك المبادرات الخيرية التي ساعد في تحفيزها في دوره كمبعوث للمناخ.

ولم يعلق البيت الأبيض على هذا التطور، كما رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق.