الحوثيون: السفن الأمريكية والبريطانية أصبحت أهدافا مشروعة

قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين نصر الدين عامر، إن السفن الأمريكية والبريطانية التي تمر في المنطقة أصبحت «أهدافا مشروعة»، وذلك تعليقًا على استهداف سفينة الحاويات (نسر جبل طارق) التي ترفع علم جزر مارشال وتملكها وتديرها جهات أمريكية.



وأضاف خلال تصريحات لقناة «الجزيرة»، مساء الاثنين: «لا يمكن القول إن الاستهداف سيشمل جميع السفن الأمريكية والبريطانية التي تمر في المنطقة، لكنها أصبحت أهدافًا مشروعة».



ونوه أن «الولايات المتحدة الأمريكية على أعتاب فقدان أمنها الملاحي في البحر العربي والبحر الأحمر»، مشيرًا إلى أن «السفن لا تستطيع الصمود أمام الصواريخ الباليستية».



وأكمل: «بعد الغارات الذي تعرض لها اليمن، ليس بالضرورة أن تكون السفينة متجهة إلى إسرائيل، يكفي أن تكون أمريكية تابعة لواشنطن التي استهدفت بلدنا، واستباحت سماءنا، وقصفت أهدافًا وانتهكت السيادة اليمنية».



ولفت إلى أن «واشنطن ضحت بأمن الملاحة البحرية، عندما جاءت لدعم الكيان الإسرائيلي الذي يقتل النساء والأطفال؛ خدمة للصهاينة»، بحسب تعبيره.



واستطرد: «تلك الإدارة التي تقول إنها صهيونية، ألحقت الضرر بأسعار السلع للمواطن الأمريكي الذي يدفع الضرائب، وتتسبب في مشكلة لإمدادات الطاقة والوقود للأمريكيين».



وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، إصابة سفينة حاويات مملوكة لجهات أمريكية بصاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن.



وقالت القيادة في بيان إن «المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا الساعة الرابعة عصراً بتوقيت صنعاء صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن وأصابوا سفينة الحاويات (نسر جبل طارق) التي ترفع علم جزر مارشال وتملكها وتديرها جهات أمريكية».



وأشار البيان، الذي نشرته القيادة المركزية على منصة «إكس»، إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة، وأن السفينة تواصل رحلتها.



وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم في وقت سابق اليوم، رصد إطلاق صاروخ آخر باتجاه الممرات الملاحية في جنوب البحر الأحمر، لكن عملية الإطلاق فشلت حيث انفجر الصاروخ في اليمن.