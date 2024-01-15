رئيس الوزراء: الاستعانة بشركات القطاع الخاص فى تشغيل المطارات ضروري

وزير الطيران: دراسة مبدئية لتمويل إنشاء مبنى جديد بطاقة 30 مليون راكب بمطار القاهرة



أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للركاب، وزيادة الإيرادات.

وعقد رئيس الوزراء، أمس، اجتماعاً؛ لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية، بحضور وزيرا الطيران المدنى، محمد عباس حلمى، وقطاع الأعمال العام، محمود عصمت، ومسئولى وزارة الطيران المدنى.

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدنى، بما يسهم فى الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمى للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل.

واستعرض وزير الطيران المدنى، خلال الاجتماع، رؤية واستراتيجية الوزارة لتطوير صناعة النقل الجوى، بما يتماشى وتحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية فى شتى المجالات.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن عددا من المحاور تتمثل فى تعزيز معايير السلامة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى توطيد أطر التعاون الدولى، وتفعيل التحول الرقمى، فضلا عن تحسين التواصل الجوى، وتطوير الموارد البشرية والاهتمام بالتدريب، وغيرها من المحاور الأخرى.

وتطرق وزير الطيران المدنى إلى جهود الوزارة لتطوير المطارات المصرية، مشيرا فى هذا الصدد إلى عدة ركائز لتطوير المطارات تتضمن السعى لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، وتطوير البنية التحتية للمطارات، ومتابعة تطور حركة الركاب والطاقات الاستيعابية الحالية والمنتظرة، وكذلك تطوير أسطول شركة مصر للطيران وباقى الشركات الأخرى.

وقال إن الفترة من 2014 وحتى 2023 شهدت ضخ استثمارات بأكثر من 28 مليار جنيه، متطرقا إلى الإيرادات والمصروفات التشغيلية لمطار القاهرة وباقى المطارات خلال العامين الماليين الأخيرين 2021-2022، و2022 -2023، والتى أظهرت نموا ملموسا خلال العامين.

وتحدث الوزير، خلال الاجتماع أيضا، عن تطور حركة الركاب والطاقة الاستيعابية للمطارات التى تم تنفيذها خلال الفترة من 2014-2023، والمخطط لها خلال الفترة من 2024-2030.

وشهد الاجتماع تناول الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة مطار القاهرة وتحسين تجربة الراكب وزيادة موارد المطار، حيث أشار الوزير إلى التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات استشارية لهذا الغرض؛ لمتابعة مراجعة حركة تدفق الركاب، وتقديم مقترحات الحلول التكنولوجية الحديثة.

وشهد الاجتماع تناول الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة مطار القاهرة، ونتائج الدراسة المالية المبدئية التى تم إعدادها لتمويل إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة 30 مليون راكب بمطار القاهرة، وذلك من خلال عدة بدائل سواء بالتمويل الذاتى، أو عن طريق تمويل تجارى؛ مشيرا إلى افتراضات التكلفة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ حتى العام المالى 2026-2027.

وفى هذا السياق، عرض الوزير الآثار المترتبة على إنشاء المبنى الجديد على نمو الإيرادات المتوقعة، حيث أشار إلى توقع نمو الإيرادات بنسبة كبيرة.