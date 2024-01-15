وزير الدفاع الإسرائيلي: سنعلن عن مرحلة جديدة من القتال جنوب قطاع غزة قريبا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن «بلاده ستعلن عن مرحلة جديدة من القتال جنوب قطاع غزة قريبًا»، نافيًا إمكانية التوصل إلى صفقات لتبادل الأسرى بدون الضغط العسكري.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أنه «بحث مع رئيس الشاباك ورئيس الأركان الوضع في غزة وجبهات أخرى أمام الكابينت، وقدروا أن العملية البرية تستغرق 3 أشهر في الشمال».



وأعلن انتهاء تلك المرحلة في شمال القطاع، معقبًا: «العملية تسري بناء على الإنجازات، وعمليات القصف في الشمال أدت إلى تفكيك معظم الكتائب، ونسعى للقضاء على مجموعات الانتحارية الآن».



وزعم أن «الجيش يعمل على تدمير الصناعات العسكرية لحماس وخطوط الإنتاج، خاصة إنتاج الصواريخ والعبوات الناسفة والمواد المتفجرة، في وسط القطاع».



وأشار إلى أنه يبحث عن قادة حماس المختبئين تحت الأرض «رأس الأفعى» في جنوب القطاع، مضيفًا: «نعمل على قطع الطرق المؤدية بين خانيونس ورفح، فخانيونس مدينة الإرهاب التي بناها يحيى السنوار، تنهار داخل الأنفاق التي حفرها لنفسه».