تاسك: الفوضى السياسية في بولندا لن تهدد حصولها على أموال الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، إن حصول بلاده على نحو 60 مليار يورو (7ر65 مليار دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي ليس معرضا للخطر بسبب المواجهة مع رئيس الدولة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إن تصريحات تاسك اليوم الاثنين جاءت بعد ساعات من اجتماعه مع الرئيس أندريه دودا، الذي هدد أجندة تاسك الإصلاحية بعد فوزه في الانتخابات في أكتوبر، في ظل حملة للتخلص من الحكم القومي الذي استمر على مدار ثماني سنوات.

وكان آخر هجوم لدودا هو التصدي لإقالة أحد كبار ممثلي الادعاء العام، الأمر الذي يعقد محاولة رئيس الوزراء لإصلاح القضاء.

وقال تاسك في وارسو: "سأعمل مع الرئيس للحصول على موافقته على إصلاح القضاء، ولكن في النهاية سيكون هذا قراره".

واشتبك دودا وتاسك الأسبوع الماضي بشأن اثنين من المشرعين الهاربين قاما باللجوء للقصر الرئاسي قبل اعتقالهما. وتحركت محكمة عليا لإلغاء جهود الحكومة للتحقيق مع رئيس البنك المركزي.

وتجمع الآلاف في شوارع وارسو للاحتجاج ضد حكومة تاسك الجديدة المؤيدة لأوروبا في مظاهرة نظمها حزب القانون والعدالة القومي الذي أطيح به من السلطة بعد انتخابات أكتوبر الماضي.