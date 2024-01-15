كوريا الجنوبية تبحث اتخاذ إجراءات لدعم ممر آمن لسفن الشحن في البحر الأحمر

تبحث كوريا الجنوبية مجموعة مختلفة من التدابير من أجل تأمين ممر آمن لسفن الشحن في البحر الأحمر، وسط تصاعد التوترات على طريق الشحن الرئيسي، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في سول اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أن التوترات تصاعدت في البحر الأحمر بعد أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات ضد أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن الأسبوع الماضي بعد أكثر من عشرين هجوما شنها الحوثيون منذ منتصف نوفمبر.

وقال جيون ها كيو المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي دوري، دون الخوض في التفاصيل: "تبذل وزارة الدفاع كل الجهود لضمان أمن السفن الكورية في البحر الأحمر. ويجري النظر في تدابير دعم مختلفة، مع الأخذ في الاعتبار مختلف العوامل".

يشار إلى أن وحدة تشونجهاي الكورية الجنوبية المكونة من 300 فرد تعمل في خليج عدن والمياه القريبة للقيام بمهام أمنية بحرية، بما في ذلك مرافقة السفن المدنية وعمليات مكافحة القرصنة.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت كوريا الجنوبية وتسع دول أخرى بيانا مشتركا لدعم الغارات الدقيقة التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين المدعومين من إيران ردا على هجماتهم المتكررة في البحر الأحمر.