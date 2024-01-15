متحدث حكومي ألماني ينفي ما نسبه نتنياهو إلى شولتس من وصف حماس بالنازيون الجدد

نفى متحدث باسم الحكومة الألمانية ما نسبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المستشار الألماني أولاف شولتس من وصفه لحركة حماس بأنهم "النازيون الجدد".

وقال المتحدث ردا على سؤال عن هذا الموضوع إن شولتس "لم يستخدم مثل هذه الصياغة مطلقا".

وكان نتنياهو صرح، أول أمس السبت، بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب على غزة بأن "الهجوم المنافق في لاهاي على دولة اليهود التي خرجت من رماد المحرقة وهو الهجوم الذي تم بإيعاز من جاءوا لارتكاب محرقة أخرى ضد اليهود، يمثل انحطاطا أخلاقيا في تاريخ الأمم".

وصرح نتنياهو، بأن الجيش عثر في أنفاق في قطاع غزة على نسخ من كتاب "كفاحي" للزعيم النازي الراحل أدولف هتلر.

وقال: "ليس من فراغ أن يقول المستشار الألماني أولاف شولتس بعد ما رأى فظائع مذبحة السابع من أكتوبر إن حماس هم النازيون الجدد".

وقال نتنياهو، إن دولة إسرائيل وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية تخوض "حربا أخلاقية عادلة لا مثيل لها ضد وحوش حماس، النازيين الجدد".

وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو نفسه كان هو من استخدم هذه الصيغة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شولتس في تل أبيب في السابع عشر من أكتوبر الماضي.