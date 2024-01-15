قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن «أكثر من 36 مستشفى مصري في محافظات؛ شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والقاهرة، تتعامل مع المصابين والجرحى الفلسطينيين القادمين من غزة».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن الحالات التي استقبلتها مصر في منتهى التعقيد، نافيًا إمكانية علاجها اعتمادًا على تخصص طبي واحد.



وأكمل: «لا حالة مصابة يمكن أن يعالجها تخصص طبي واحد، الحالات تحتاج أكثر من تخصص، وبعضها يصل إلى 7 و8 تخصصات، من: جراحة التجميل والعظام وطب العيون والحروق والعنايات المركزة وجراحة المخ والأعصاب».



وأكد أن «الدولة المصرية بكل مؤسساتها وأجهزتها تعمل لتوفير كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين»، قائلًا إنها لن تتخلَ عنهم أبدًا، من منطلق واجبها تجاه الأشقاء.



واستطرد: «الشعب كله حريص على دعم الأشقاء في قطاع غزة، والحمد لله أن الدولة كاملة تتحرك وفق ما يريده ويستشعره المواطن المصري الذي لا استعداد عنده للتخلي عن أشقائنا».