وزير الدفاع الإسرائيلي لـ نتنياهو: خسارة الوحدة تعني انتصار حماس

توجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعضو مجلس الحرب بيني جانتس، قائلًا: «هذا وقت الوحدة والشراكة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين: «تلك الحرب حرب عزيمة، وما يحقق انتصارنا على الأعداء في المنطقة بقيادة الكابينت وحكومة هو الرغبة في الانتصار».

وأشار إلى أن «الشراكة بين الكابينت والحكومة تستهدف تحقيق أهداف الحرب من أجل الجميع»، معقبًا: «حكومة الطوارئ تسعى لتحقيق النصر، وخسارة الوحدة تعني انتصار حماس».

ونوه أن تحقيق الهدف الخاص بألا تشكل غزة تهديدًا عسكريًا على بلاده، وعدم تمكن حماس من حكم القطاع «قد يستغرق وقتًا طويلًا»، مؤكدًا أن «بلاده لن توقف الحرب حتى تحقق تلك الأهداف».

وزعم: «القوات الإسرائيلية تسعى لرفاهة الفلسطينيين دون تهديد أمن إسرائيل، ونهاية العملية العسكرية في غزة يجب أن تكون مرتبطة بقرار سياسي».