سوناك: المملكة المتحدة تهدف لخفض التوترات في البحر الأحمر

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قبل البيان الذي سيلقيه أمام البرلمان، اليوم الاثنين، إن المملكة المتحدة تريد "خفض التوترات" في البحر الأحمر وأنها انضمت للغارات الجوية بقيادة الولايات المتحدة على مواقع الحوثيين في اليمن كـ"ملاذ أخير".



وقال سوناك للصحفيين خلال زيارة لإسكس "واجهنا سلسلة متصاعدة من الهجمات من الحوثيين على الشحن التجاري بما في ذلك هجوم على سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية.. وهذا غير مقبول"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



ويستعد سوناك للتحدث أمام أعضاء البرلمان للمرة الأولى منذ الغارات الجوية الأمريكية البريطانية على الحوثيين المدعومين من إيران وسط انتقادات من بعض النواب الذين قالوا إنه كان يجب استشارتهم قبل أي عمل عسكري.



ولكن حزب العمل وهو حزب المعارضة الرئيسي قال إنه يدعم الخطوة وهو موقف من المرجح أن يقلل من الاحتدام السياسي الناتج عن ظهور سوناك.



يشار إلى أنه منذ اندلاع حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، هاجم الحوثيون بشكل متكرر السفن التي يزعم انها على صلة بإسرائيل في البحر الأحمر.



وتتجنب شركات الشحن الكبرى هذا المسار بشكل متزايد. وهاجمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مؤخرا مواقع الجماعة في اليمن، بدعم من هولندا وكندا وأستراليا والبحرين، ردا على أنشطة الحوثيين.



ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن المتجهة إلى إسرائيل أو التابعة لها في البحر الأحمر "نصرة لشعب غزة الذي يتعرض للقصف من جانب الدولة العبرية".