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أعداد جريدة الشروق
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ملك الأردن يدعو المجتمع الدولي للضغط لوقف العدوان على غزة

عمان (د ب أ)
نشر في: الإثنين 15 يناير 2024 - 10:31 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 10:31 م

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مجدد خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء هولندا مارك روته، على ضرورة ضغط المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحذر ملك الأردن من تصاعد الخطاب المتطرف من المسؤولين الإسرائيليين، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام إلى غزة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وجدد التأكيد على رفض الأردن القاطع لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، مشددا على دور المجتمع الدولي في الضغط لضمان عودة الغزيين إلى بيوتهم.

وحذر ملك الأردن من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات في القدس، لافتا إلى المخاطر الكارثية لامتداد الصراع إلى الإقليم.

ولفت إلى أنه لا يمكن الفصل بين غزة والضفة الغربية، اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة، مشددا على أن الحلول العسكرية والأمنية لن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين.

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