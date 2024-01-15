ميسي يتوج بجائزة الأفضل في العالم 2023

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فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الإثنين في العاصمة البريطانية لندن.

وتفوق ميسي على الثنائي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، وكيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

وتوج ميسي بجائزة «ذا بيست» للمرة الثالثة في مسيرته بعد أن توج بها مرتين في عامي 2019 و2022.

وتخلف ليونيل ميسي عن حضور حفل «ذا بيست»، ليتسلم الجائزة بالنيابة عنه النجم الفرنسي تييري هنري مقدم الحفل. وكشفت تقارير صحفية عن أن البرغوث فضل البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية للانتظام في تدريبات فريقه إنتر ميامي.