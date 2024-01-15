الأمم المتحدة: ارتفاع مبالغ النداء العاجل بشأن غزة لـ677 مليون دولار

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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 677 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.

وقال المكتب، إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 56% من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.