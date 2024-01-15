مقتل نمساوي وإصابة إلماني إثر تحطم طائرة خفيفة في تايلاند

قتل طيار نمساوي في تحطم طائرة خفيفة في تايلاند مطلع الأسبوع الجاري.



وذكرت وسائل إعلام تايلاندية، نقلا عن شهود عيان وعمال إنقاذ، أن رفيقه من ألمانيا أصيب بإصابات خطيرة في الحادث.



ويعاني الألماني، 51 عاما، من كسور خطيرة في كلا كاحليه، ومن الصدمة، وفقا لما ذكرته صحيفة "باتايا ميل" المحلية.



ووقع الحادث يوم السبت في حقل بالقرب منتجع سياحي في باتايا. وذكرت "باتايا ميل" أن أحد رعاة الماشية هرع إلى موقع التحطم وأخرج الألماني من الحطام المحترق.



كما ساعد سكان محليون آخرون في عملية الإنقاذ. وتم استدعاء أطباء الطوارئ وقدموا الإسعافات الأولية قبل نقل الرجل إلى المستشفى.



وذكرت صحيفة "ذا نيشن" أن الطيار البالغ من العمر 50 عاما كان على الأرجح يريد القيام بهبوط اضطراري في أحد الحقول. واصطدمت الطائرة الصغيرة بشجرة تمر هندي.



وأظهرت الصور المتداولة عبر الإنترنت تحطم الطائرة بالكامل. وتحقق السلطات في أسباب الحادث.