كوت ديفوار تعتزم طرح سندات دولية

تستعد كوت ديفوار لتصبح أول دولة في جنوب الصحراء الأفريقية تصدر سندات دولية من حوالي عامين.

وقال الحسن أوتارا رئيس كوت ديفوار في العاصمة الاقتصادية للبلاد أبيدجان، اليوم الإثنين، إن بلاده ستطرح سندات دولية جديدة في الأسبوع المقبل، دون تقديم تفاصيل عن حجم الطرح المنتظر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن دول جنوب الصحراء الأفريقية ظلت بعيدة عن سوق التمويل الدولية بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض من السوق بالنسبة لها، منذ بدأ مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بقوة في 2022 لكبح جماح التضخم في الولايات المتحدة.

وكانت المرة السابقة التي مر فيها عام كامل دون أن تطرح أي دولة من دول جنوب الصحراء الأفريقية سندات دولية في 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.