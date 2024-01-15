هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية: يبدو أن هجوم رعنانا عملية إرهابية

رجّحت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر أمنية، هجوم رعنانا بأنه يبدو أنّه إرهابي، وفق تعبيرها.

وقالت المصادر، في تصريحات للهيئة الإسرائيلية، إنه تم اعتقال مشتبه فيه من سكان الخليل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد أجرت تحقيقًا أوليًّا بخصوص عملية الطعن والدهس التي وقعت في مدينة رعنانا شمالي تل أبيب.

وقالت الشرطة إن تحقيقها الأولي، خلص إلى أنّ شخصًا طعن امرأة واستولى على مركبتها ثم دهس آخرين في أكثر من موقع.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بمقتل شخص وتسجيل أربعة إصابات بجروح خطيرة في عمليات الدهس والطعن في رعنانا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة 19 شخصًا في حوادث دهس وطعن في رعنانا شمال تل أبيب.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن الشرطة الإسرائيلية، قولها إن هناك حدثًا استثنائيًّا في رعنانا، وأن قواتها تجري تحقيقا في مكان الحادث.

في حين أفادت القناة 7 الإسرائيلية، بأن رئيس بلدية رعنانا طلب من السكان عدم الخروج إلى الشوارع في أعقاب عملية الدهس والطعن شمالي تل أبيب.

وانتشرت أجهزة الشرطة في المنطقة، فيما أجرت تمشيطًا وأعمال بحث في أعقاب تنفيذ العملية.