الرئيس العراقي: حريصون على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، حرص بلاده على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، من خلال تحقيق المعايير التجارية والاقتصادية المطلوبة بهذا الشأن.

وأشاد الرئيس العراقي، خلال استقباله اليوم صقر المقبل مندوب السعودية لدى منظمة التجارة العالمية رئيس الفريق المعني بانضمام العراق إلى المنظمة، "بدور السعودية في تقريب وجهات النظر والدفع نحو إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة والجهود، التي يبذلها الفريق المعني بانضمام العراق إلى منظمة التجارة الدولية ولقاءاته مع اللجنة الوطنية لغرض الإسراع بإنجاز هذا الملف، وبما يسهم في تطور النظام التجاري وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة".

ودعا إلى أهمية الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في مجال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

وأكد أن الحكومة العراقية" أولت أهمية لترسيخ الأمن والاستقرار وتطوير وتنمية النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد، وتوطيد العلاقات مع دول الجوار والعالم".

من جانبه، استعرض صقر المقبل "نتائج اجتماعاته في بغداد التي جرت مع اللجنة الوطنية العراقية لانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية".

وعبر عن الارتياح للخطوات التي قام بها العراق في سبيل تطبيق المعايير المطلوبة وأن السعودية تدعم انضمام العراق للمنظمة الدولية.

وقال إن انضمام العراق إلى المنظمة هو مكسب للمنطقة والعالم، وسيسهم في تطوير وتوسيع التقدم المحرز في الخدمات المالية ويحسن بيئة الاستثمار الأجنبي.