 وزير الخارجية السعودي يرأس وفد بلاده في منتدى دافوس الاقتصادي 2024 - بوابة الشروق
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وزير الخارجية السعودي يرأس وفد بلاده في منتدى دافوس الاقتصادي 2024

الرياض - د ب أ
نشر في: الإثنين 15 يناير 2024 - 9:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 9:34 ص

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى مدينة دافوس السويسرية، لترؤس وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس"، أن الوفد السعودي، سيناقش خلال مشاركته في المنتدى أبرز التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وسبل معالجتها عبر تعزيز الحوار والتعاون الدولي، ودعم التكامل الاقتصادي، واستدامة الموارد، والاستفادة من الابتكار والحلول التقنية، إلى جانب ضرورة استكشاف الفرص التي تتيحها التقنية الناشئة، وتأثيرها على عملية صنع السياسات والقرارات في المجتمع الدولي".

وسيسلّط الوفد السعودي الضوء على التقدم الذي تم إنجازه في إطار رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، والتي تستهدف الوصول إلى اقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك.


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