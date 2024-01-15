أسطورة نيجيريا: صلاح يضع نفسه تحت الضغط بسبب منتخب مصر

أكد جي جي أوكوشا، لاعب منتخب نيجيريا السابق، أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، يواجه ضغوطات كبيرة بسبب رغبته في تحقيق النجاح مع الفراعنة.

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق مساء أمس الأحد، بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال أوكوشا في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "صلاح يسعى لتحقيق النجاح مع منتخب بلاده، وهذا يضعه تحت الضغط، ويجب عليه أن يكون أمينًا مع مدربه".

وأضاف: "يجب على صلاح أن يخبر مدربه بالمركز الذي يناسبه داخل الملعب، ويستطيع أن يساعد الفريق من خلاله، ويكون في أفضل حالاته".

وأكمل: "الكرة الإفريقية تختلف عن الأوروبية، لأنك تواجه لاعبين مختلفين، محمد صلاح لاعب لابد من مراقبته، وأي فريق سيواجه منتخب مصر، عليه مراقبة صلاح بشكل دائم".

وأتم: "مهمة المدير الفني هي محاولة إيجاد مركز مريح لصلاح، ليحصل منه على أفضل نتيجة، الأمر صعب فعلًا على صلاح وعلى المدير الفني، لأنه إذا لم يؤدي صلاح بصورة جيدة سينتقدون المدير الفني أكثر منه".