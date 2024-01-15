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أعداد جريدة الشروق
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القوات الروسية تشن هجوما على لواء أوكراني جنوب دونيتسك

موسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 15 يناير 2024 - 9:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 9:40 ص

قال المتحدث باسم مجموعة "الشرق" القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية ألكسندر جوردييف، اليوم الاثنين، إن وحدات المجموعة شنت هجوما على لواء تابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب يليزافيتوفكا جنوب دونيتسك.

وأضاف جوردييف "تم تدمير ثماني نقاط تمركز مؤقتة ومركز اتصالات ومركز طائرات مسيرة ومركبة قتالية مدرعة وأربع مركبات آلية ونحو 40 جنديا"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال جوردييف إنه خلال القتال المضاد للبطاريات، قامت مدفعية المجموعة القتالية، باستخدام ذخائر مسيرة من طراز "لانسيت" وطائرات مسيرة أخرى، بتدمير دبابتين قرب فيليكايا نوفوسيلكا وفريمفكا، ومدافع ذاتية الدفع من طراز "جفوزديكا" في محيط دوبروفولي ونوفوكرينكا وبريتشيستوفكا، ومدافع هاوتزر من طراز "إم777" و"إف إتش-70" قرب كاترينوفكا وبولتافكا ويليزافيتوفكا، بالإضافة إلى خمسة أطقم مدافع هاون.

وأضاف أن "إجمالي خسائر العدو بلغت دبابتين وثلاثة أنظمة مدفعية ذاتية الدفع وثلاثة مدافع هاوتزر وقاذفة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "ستريلا-10" وست مركبات آلية وأكثر من 170 جنديا".


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