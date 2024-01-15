القضاء التركي يحقق مع لاعب كرة قدم إسرائيلي بتهمة التحريض على الكراهية والعداء

يحقق القضاء التركي حاليا مع لاعب كرة القدم الإسرائيلي المحترف، ساجيف جيهزقيل، مهاجم نادي أنطاليا سبور التركي، بعد احتفاله بإحراز هدف التعادل في المباراة التي خاضها ناديه أمام نادي طرابزون سبور.

وكتب وزير العدل يلماز تونج، مساء أمس الأحد، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "بدأ مكتب المدعي العام في أنطاليا تحقيقا قضائيا ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل، بتهمة /تحريض الجمهور علنا على الكراهية والعداء/، بسبب إيماءته القبيحة التي تدعم المذبحة الإسرائيلية في غزة، بعد أن أحرز هدفا في مباراة أنطاليا سبور ضد طرابزون سبور".

ورفع الجناح الأيمن جيهزقيل /28 عاما/ إحدى يديه التي كانت مغطاة بضمادات، أمام الكاميرات، بعد أن أحرز هدف التعادل في الدقيقة 68. وكتب على الضمادة بخط اليد باللغة الإنجليزية، عبارة "100 يوم" وتاريخ السابع من أكتوبر ونجمة داود.

وجاء في منشور تونج، أن مكتب المدعي العام يحقق مع اللاعب الاسرائيلي بتهمة "التحريض العلني على الكراهية والعداء".