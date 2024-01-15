تحرير 32 محضر إشغال خلال حملات تفتيشية في مغاغة بالمنيا

وجه محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسارات الطرق، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، واسترداد حقوق الدولة والالتزام بخطوط التنظيم.

من جانبه، قاد رئيس مركز ومدينة مغاغة، محمد حلمى، حملة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة، أسفرت عن تحرير 32 محضر إشغال طريق، ورفع الإشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال حلمي، إن ذلك يأتى ضمن جهود الوحدة المحلية في تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع ورصد أي تعديات وإزالتها على الفور، مؤكدًا عدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات، وذلك فى إطار تحقيق الانضباط داخل الشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمركز.

وشملت الحملة شوارع «الجمهورية والسلام وطه حسين»، وتنوعت المخالفات ما بين «إزالة إدارية، إشغال طريق، بائع متجول، نظافة».