 بايدن يهنئ ملك الدنمارك الجديد فريدريك العاشر بتولي العرش - بوابة الشروق
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بايدن يهنئ ملك الدنمارك الجديد فريدريك العاشر بتولي العرش

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 يناير 2024 - 5:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 5:41 ص

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن ملك الدنمارك الجديد فريدريك العاشر بتوليه العرش، وأعرب عن فخره بإنجازات الملكة مارجريت الثانية التي حكمت البلاد لفترة طويلة.

وتزامنت مدة حكم مارجريت التي امتدت لـ52 عاما مع فترات حكم 10 رؤساء للولايات المتحدة ، وكتب بايدن " إنه خلال تلك الحقبة تقاربت مملكة الدنمارك والولايات المتحدة من بعضهما البعض كشركاء أمنيين وتجاريين، في الوقت الذي أصبحت فيه أواصر الصداقة بين شعبينا أقوى من أي وقت مضى".

وقال بايدن إن مارجريت قدمت "مثالا رائعا للخدمة المتفانية ذات المبادئ" بالتزامها تجاه بلادها على مدى العقود الخمسة الماضية.

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