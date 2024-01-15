زفيريف يمثل أمام المحكمة لاتهامه بالاعتداء الجسدي على سيدة

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يمثل بطل التنس الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف أمام المحكمة في 31 مايو الماضي لتورطه في واقعة اعتداء.

ووجهت اتهامات لزفيريف /26 عاما/ بالاعتداء الجسدي على سيدة بعد نشوب خلاف بينهما في برلين في مايو 2020.

وفرضت محكمة جزئية غرامة مالية بقيمة 450 ألف يورو (492 ألف دولار) بحق زفيريف العام الماضي، لكن اللاعب الألماني قدم استئنافا، لتنتقل القضية إلى المحكمة.

ومن المقرر أن يمثل زفيريف أمام المحكمة عبر ثماني جلسات تستمر حتى 19 يوليو ، نظرا لطبيعة الاتهامات، وبإمكان اللاعب الألماني أن يستعين بمحامي لتمثيله أمام المحكمة.

وقالت متحدثة بأسم المحكمة "الحضور الشخصي ليس إلزاميا".

ويشارك زفيريف حاليا في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وقد تتزامن قضيته مع بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون.