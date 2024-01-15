محافظ المنوفية: صرف مساعدات مالية وغذائية لعدد من الحالات الإنسانية

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وجه محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية لـ 4 حالات إنسانية ذات ظروف اجتماعية وصحية صعبة لمساعدتهم على توفير مستلزمات العلاج وتلبية متطلبات المعيشة مراعاة لظروفهم.

وذكر بيان صادر عن محافظة المنوفية، اليوم، أن المحافظ يعقد سلسلة لقاءات يومية لتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح البيان، أن اللقاء تضمن طلب أخصائية تمريض بمستشفى سرس الليان العام تلتمس نقلها الى مستشفى الرمد بمنوف مراعاة لظروفها الصحية؛ ووجه المحافظ مدير مديرية الصحة بإتخاذ اللازم بما لا يخل بنظام العمل والعرض عليه.

وأحال المحافظ طلب معلمة بناحية بركة السبع تلتمس نقلها من مدرسة صلاح خطاب الرسمية للغات بميت خاقان لوكيل وزارة التربية والتعليم لمراعاة ظروف نجلها الصحية.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، ورصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم.