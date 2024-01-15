قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستتأثر خلال الأيام المقبلة بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن هذا المرتفع سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت أنّ الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستقرار في الأحوال الجوية، مع هدوء سرعات الرياح بشكل كبير في أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أن يوم الأربعاء سيشهد ارتفاعا تدريجيًّا وطفيفًا في قيم درجات الحرارة، موضحة أن هذا الارتفاع يستمر حتى يوم السبت المقبل.

وأفادت بأنّ هذا الارتفاع سيكون بمعدل من درجتين إلى أربع درجات، حيث تُسجل العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية.

وأكَّدت أن الأيام المقبلة ستشهدا استقرارًا في الأحوال الجوية، مع التنبيه بأن فترات الليل ستشهد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة.