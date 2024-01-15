أمين عام الأمم المتحدة: الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن «الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي في قطاع غزة»، منوهًا أن «القصف أجبر الفلسطينيون على مغادرة منازلهم منذ 7 أكتوبر الماضي».



وأضاف في كلمة، مساء الاثنين، أن قطاع غزة يقترب من مجاعة حقيقية؛ لأن شاحنات المساعدات لا تصل إلى القطاع بشكل كاف؛ بسبب العوائق الإسرائيلية».



ونوه أن «مسألة الموافقات تبدأ من جديد على كل شاحنة تمر، وهو ما يؤدي إلى استغراق الشاحنات وقتًا طويلًا حتى الدخول إلى القطاع ووصولها إلى المحتاجين».



وشدد على أهمية إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وإيصال المساعدات الحساسة والأساسية، واستعادة الخدمات الطبية في غزة.



وأكد أن «كل موظفي الإغاثة يبذلون الجهود كافة خلال أصعب الظروف»، مشددًا على أهمية حماية البعثات الأممية، خاصة أن المنظمة فقدت حوالي 172 من موظفيها في تلك الحرب.



ولفت إلى أن انقطاع الكهرباء يصعب على العاملين في الأمم المتحدة إيجاد ملاذ آمن، مضيفًا: «على الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني، والالتزام بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية وزيادة توفير المواد التجارية».