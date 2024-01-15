تقرير: 5 أشخاص لو أنفقوا مليون دولار يوميا تنفد ثرواتهم خلال 476 عاما

أفادت منظمة «أوكسفام»، في تقرير لها، بأنّ كبرى الشركات وأغنى أغنياء العالم ضاعفوا ثرواتهم منذ عام 2020، بينما أصبح 5 مليارات شخص حول العالم أكثر فقرا بشكل ملحوظ.

وجاء تقرير المنظمة المعنية بمكافحة عدم المساواة تزامنا مع انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا هذا الأسبوع.

وقالت «أوكسفام» إن المشاركين الكبار في «دافوس» هم على الأغلب نفس الأشخاص الذين يقودون عدم المساواة في العالم، حيث يسعون وراء مصالحهم وليس من أجل الصالح العام.

وأضافت: «لقد بات خمسة مليارات شخص أكثر فقرا منذ عام 2020، بينما ضاعف أغنى خمسة أشخاص ثرواتهم بمعدل 14 مليون دولار في الساعة».

ووفقًا للمنظمة، فقد ارتفعت ثروة أغنى 5 أشخاص في العالم منذ العام 2020 بنسبة 14% ووصلت إلى 869 مليار دولار في 2023، والأشخاص الخمسة هم: إيلون ماسك وبرنارد أرنو وجيف بيزوس ولاري إيلسون ومارك زوكربيرج.

وفي حال أنفق كل شخص من هؤلاء الخمسة مليون دولار يوميا فإن ثرواتهم (869 مليار دولار) ستنفد خلال 476 عاما، في حال تم الافتراض أن حجم الثروة سيبقى نفسه ولن يزداد.

وأضافت المنظمة: «أصبح المليارديرات في العالم أكثر ثراء بمقدار 3.3 تريليون دولار في السنوات الثلاث الماضية، حيث أن أغنى 1% من سكان العالم يملكون 43% من الثروات المالية في العالم».

وأفادت بأن الاحتكارات تلعب محوريا في تشكيل حياة الناس العاديين في جميع أنحاء العالم، إذ تؤثر على الأجور ونوعية الطعام وعلى سهولة الحصول على الأدوية.

وبحسب المنظمة فإن أول «تريليونير» على كوكب الأرض سيظهر بعد عشر سنوات، وسيستغرق التغلب على الفقر 230 عاما.